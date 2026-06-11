Поиск

Ford отзывает почти 550 тыс. машин в США из-за риска поцарапаться о центральную консоль

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает около 548,5 тыс. автомобилей в США из-за возможных проблем с покрытием центральной консоли, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается внедорожников Ford Expedition 2018-2024 годов выпуска.

Хромированное покрытие центральной консоли в этих автомобилях может со временем начать отслаиваться, что приводит к образованию острых зазубрин, о которые могут пораниться водитель или пассажир. Проблема могла быть вызвана несоблюдением спецификаций при производстве этих деталей поставщиком. Дилерские центры осмотрят отозванные автомобили и бесплатно заменят центральные консоли при необходимости.

Акции Ford на предварительных торгах в четверг дорожают на 0,8%. С начала года капитализация компании выросла на 9%, до $57 млрд.

Ford США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

 Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

 Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

Зампред ЦБ заявил, что дезинфляционное влияние блокады Ормуза для РФ почти исчерпано

Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

 Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

 Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

 Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

 НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

 Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9853 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2603 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов