Ford отзывает почти 550 тыс. машин в США из-за риска поцарапаться о центральную консоль

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает около 548,5 тыс. автомобилей в США из-за возможных проблем с покрытием центральной консоли, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается внедорожников Ford Expedition 2018-2024 годов выпуска.

Хромированное покрытие центральной консоли в этих автомобилях может со временем начать отслаиваться, что приводит к образованию острых зазубрин, о которые могут пораниться водитель или пассажир. Проблема могла быть вызвана несоблюдением спецификаций при производстве этих деталей поставщиком. Дилерские центры осмотрят отозванные автомобили и бесплатно заменят центральные консоли при необходимости.

Акции Ford на предварительных торгах в четверг дорожают на 0,8%. С начала года капитализация компании выросла на 9%, до $57 млрд.