Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле снизился на 0,8%, до $38,5 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2026 года составило $38,5 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):