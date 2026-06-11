Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле снизился на 0,8%, до $38,5 млрд
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2026 года составило $38,5 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Апрель
|М/М
|Г/Г
|Январь-апрель
|Г/Г
|Экспорт
|38,8
|-6,4%
|15,6%
|138,9
|6,3%
|Импорт
|27,4
|0,7%
|7,5%
|100,4
|9,2%
|Сальдо
|11,4
|-19,9%
|41,1%
|38,5
|-0,8%
|Оборот
|66,2
|-3,6%
|12,1%
|239,3
|7,5%