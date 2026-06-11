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Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле снизился на 0,8%, до $38,5 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2026 года составило $38,5 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательАпрельМ/МГ/ГЯнварь-апрельГ/Г
Экспорт38,8-6,4%15,6%138,96,3%
Импорт27,40,7%7,5%100,49,2%
Сальдо11,4-19,9%41,1%38,5-0,8%
Оборот66,2-3,6%12,1%239,37,5%
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