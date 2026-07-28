Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в первом полугодии 2026 года получила чистую прибыль в 78,372 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 10,765 млрд рублей годом ранее, сообщил эмитент.

Суммарная выручка выросла на 2,9% - до 3,138 трлн рублей. В том числе выручка от продажи газа увеличилась на 2,3% - до 1,981 трлн рублей. Опережающий рост по отношению к общему тренду показали доходы от услуг по транспортировке (5%), от продажи нефти (6%), конденсата (31%).

Общая себестоимость сократилась на 2,5% - до 2,056 трлн рублей.

В результате валовая прибыль выросла на 15% - до 1,082 трлн рублей, а прибыль от продаж - на 66% - до 295 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов выросло на 20% - до 340 млрд рублей, что определило динамику показателя чистой прибыли.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входят нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи. Впрочем, в последние годы компания воздерживалась от выплаты дивидендов.

Консолидированную отчетность по МСФО за первое полугодие компания обычно публикует в конце августа.