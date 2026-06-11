Минэнерго прогнозирует рост потребления мощности на юге РФ этим летом на уровне 7%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ прогнозирует увеличение потребления мощности на юге России этим летом на уровне около 7%, сообщил глава ведомства Сергей Цивилев на заседании кабинета министров в четверг.

"В рамках подготовки к новому отопительному сезону реализуем комплекс мер по безаварийному прохождению весенне-летнего периода, который характеризуется ростом потребления и высокой нагрузкой на энергосистему, прежде всего на юге страны. Этим летом прогнозируем рост потребления мощности около 7% по сравнению с прошлым годом", - сказал Цивилев.

Летом 2024 года потребление мощности на юге России неоднократно обновляло рекорды на фоне жары. В "Системном операторе" тогда это назвали "незапланированным и внезапным дефицитом" мощности.

В результате для удовлетворения спроса здесь ожидается использование накопителей энергии, а в дальнейшем – строительство генерации на 2,2 ГВт.