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Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ночь на 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу, 12 июня, а также объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты.

"США нанесут очень мощные удары этой ночью по Ирану (чьи ВМС, ВВС, радары, ПВО и все средства обороны, вместе с наиболее эффективными возможностями, ликвидированы)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"В какой-то момент, в не столь отдаленном будущем, мы заберем остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры, обеспечим полный контроль над их нефтяным и газовым рынками", - продолжил он.

При этом Трамп сравнил такие планируемые шаги с тем, как США поступили в Венесуэлой, и заверил, что в итоге в выигрыше остались и Вашингтон, и Каракас.

Хроника 28 февраля – 11 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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