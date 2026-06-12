Норвегия повысит таможенные пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Норвегия приняла решение о повышении таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии с 1 июля, сообщает в пятницу МИД королевства со ссылкой на главу ведомства Эспена Барта Эйде.

Согласно новому регламенту, сельскохозяйственная продукция из России и Белоруссии будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 50%. Удобрения из этих стран будут облагаться таможенной пошлиной в размере 6,5% от таможенной стоимости плюс 5 000 норвежских крон ($526) за тонну. Товары, подпадающие под действие регламента, не будут подлежать снижению таможенных пошлин в соответствии с Законом о таможенных пошлинах, отмечает МИД.

Повышение таможенных пошлин, в первую очередь, затронет аквакультурную отрасль Норвегии, поскольку импорт из России и Белоруссии сейчас в основном состоит из кормов для рыбы и ингредиентов для кормов - растительных масел.

По данным Статистического управления Норвегии, импорт из России и Белоруссии составил соответственно 28 млрд норвежских крон ($294,5) и 2,6 млрд норвежских крон ($273,5) в 2025 году. Основным импортным товаром из России в 2025 году стали рыба (преимущественно треска, 39%), корм для рыбы (35%), а также рапс и масло для рыбных кормов (19,5%), тогда как основной импорт из Беларуси составляли рапс и масло для рыбных кормов (88%) и льняное масло для кормов для рыбы (10,9%).