Поиск

Норвегия повысит таможенные пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Норвегия приняла решение о повышении таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии с 1 июля, сообщает в пятницу МИД королевства со ссылкой на главу ведомства Эспена Барта Эйде.

Согласно новому регламенту, сельскохозяйственная продукция из России и Белоруссии будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 50%. Удобрения из этих стран будут облагаться таможенной пошлиной в размере 6,5% от таможенной стоимости плюс 5 000 норвежских крон ($526) за тонну. Товары, подпадающие под действие регламента, не будут подлежать снижению таможенных пошлин в соответствии с Законом о таможенных пошлинах, отмечает МИД.

Повышение таможенных пошлин, в первую очередь, затронет аквакультурную отрасль Норвегии, поскольку импорт из России и Белоруссии сейчас в основном состоит из кормов для рыбы и ингредиентов для кормов - растительных масел.

По данным Статистического управления Норвегии, импорт из России и Белоруссии составил соответственно 28 млрд норвежских крон ($294,5) и 2,6 млрд норвежских крон ($273,5) в 2025 году. Основным импортным товаром из России в 2025 году стали рыба (преимущественно треска, 39%), корм для рыбы (35%), а также рапс и масло для рыбных кормов (19,5%), тогда как основной импорт из Беларуси составляли рапс и масло для рыбных кормов (88%) и льняное масло для кормов для рыбы (10,9%).

Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму

Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

 Илон Маск стал первым в истории триллионером после IPO SpaceX

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря

 OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 декабря

Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек

 Volkswagen к концу года сократит штат в ФРГ на 19 тыс. человек

ЕЦБ ожидаемо повысил ключевые процентные ставки впервые почти за три года

Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

 Песков назвал абсолютно стабильной и контролируемой ситуацию в банковском секторе РФ

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

 Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

Зампред ЦБ заявил, что дезинфляционное влияние блокады Ормуза для РФ почти исчерпано
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2622 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9883 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов