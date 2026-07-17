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В Приморье расследуют мошенничество на 2,5 млрд рублей при использовании крабовых квот

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 2,5 млрд рублей при использовании квот на добычу краба, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки ЗАО "Тефида" установила, что компания, заключив договоры о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели, обязалась привлечь инвестиции в виде четыре построенных среднетоннажных рыбопромысловых судов длиной свыше 50 метров, предназначенных для добычи крабов. Строить суда в установленные сроки "Тефида" не начала.

По данным прокуроров, компания также умышленное скрыла от Федерального агентства по рыболовству информацию о нахождении под контролем иностранного инвестора.

"Незаконно получив право на добычу, с момента заключения инвестиционных договоров до их расторжения ЗАО "Тефида" в период с 2021 по 2022 годы добыто 3,6 млн экземпляров краба, что повлекло причинение водным биоресурсам ущерба в размере 2,5 млрд рублей", - информирует прокуратура.

Дело заведено по материалам прокурорской проверки по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Приморье ЗАО "Тефида" Приморский край
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