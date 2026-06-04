Президент РФ назвал условия, при которых перезапустить "Северный поток 2" можно "хоть завтра"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа по существующей нитке газопровода "Северный поток 2" в Германию можно начать "хоть завтра", при условии снятия американских санкций и решения правительства Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ.

Он отметил, что эта нитка газопровода находится под санкциями США.

"И если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнерами, санкции снимают, кнопку нажимаем и газ пошел. Хоть завтра. Договорится, не договорится - или не договариваясь ни с кем, просто скажет: нет, мы решили. Извините, скажет своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно, и без этого нам очень сложно", - сказал он.