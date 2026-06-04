Поиск

Президент РФ назвал условия, при которых перезапустить "Северный поток 2" можно "хоть завтра"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа по существующей нитке газопровода "Северный поток 2" в Германию можно начать "хоть завтра", при условии снятия американских санкций и решения правительства Германии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами иностранных СМИ.

Он отметил, что эта нитка газопровода находится под санкциями США.

"И если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнерами, санкции снимают, кнопку нажимаем и газ пошел. Хоть завтра. Договорится, не договорится - или не договариваясь ни с кем, просто скажет: нет, мы решили. Извините, скажет своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно, и без этого нам очень сложно", - сказал он.

Северный поток Владимир Путин Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $95,1 за баррель

С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

 Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

"Почта России" и почта США восстановили доставку посылок в Россию

Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

 Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

 В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.

 Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2476 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов