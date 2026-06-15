Минтранс к 2028-29 гг. хотел бы определиться с моделями проектов ВСМ до Казани и Минска

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минтранс РФ в ближайшие три года хотел бы определиться с моделями проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до Казани и Минска, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы по вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ. Как оценивали? Оценивали, с точки зрения сокращения времени в пути, с точки зрения пассажиропотока, с точки зрения инвестиций и, конечно, вклада, самое главное, в валовый внутренний продукт, то есть какие дороги дают наибольший эффект. Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут - это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани, то есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект, это международный проект Москва-Минск, ну и далее уже соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов соответствующих направлений. Нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше", - сказал министр.

"Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии - ИФ) неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии это поддерживает. Здесь никаких административных трудностей не будет", - сказал Путин.

"Мы задействуем с вашего разрешения Евразийский банк, чтобы начать эту работу совместно как международный проект. Здесь будем этот вопрос с Олегом Валентиновичем Белозеровым (глава ОАО "РЖД" - ИФ) под руководством Виталия Геннадьевича (Савельева, вице-премьер РФ - ИФ) прорабатывать", - добавил Никитин.

В настоящее время идет строительство первой в России ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. ВСМ Москва - Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Ввод в строй магистрали предполагается в 2028 г. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва - Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.