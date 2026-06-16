Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,55 копейки до 10,6585 рубля. При этом юань оказался на 4,62 копейки дешевле действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль продолжит во вторник движение в нижней половине диапазона 10,5-11 рублей за юань, а пара доллар/рубль по-прежнему будет торговаться в коридоре 71-76 рублей/$1, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"На текущий момент мы не видим поводов для направленного движения в основных мировых валютах. С одной стороны, сохраняется навес предложения иностранной валюты на рынке на фоне поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и низких объемах покупок по бюджетному правилу, - пишет эксперт в комментарии. - С другой стороны, снижение цен на нефть будет способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты, что несколько улучшит ситуацию с балансом. В сложившихся обстоятельствах консолидация основных мировых валют на достигнутых уровнях выглядит обоснованно".

Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник Brent подешевела на 4,76%, WTI - на 4,87%.

К 10:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,53% до $82,69 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,37%, до $80,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил Axios со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп сказал, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут. Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.