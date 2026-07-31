"Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции в случае поддержки решения советом директоров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции, говорится в сообщении страховщика. Вопрос будет вынесен на заочное голосование совета директоров компании. Прием бюллетеней для участия в нем завершится 5 августа 2026 года.

"Интерфакс" направил запрос в страховую компанию.

"Ингосстрах" имеет несколько "дочек" за рубежом, в том числе в Армении, Киргизии и Беларуси. Представительства страховщика действуют в Азербайджане, Казахстане, Индии, Китае, Турции.

Чистая прибыль "Ингосстраха" в I полугодии 2026 года снизилась в 2,3 раза и составила 3,6 млрд рублей против почти 8,4 млрд рублей по итогам I полугодия прошлого года, согласно опубликованной промежуточной бухгалтерской отчетности страховщика. Доналоговая прибыль равнялась 4,9 млрд рублей против почти 9,3 млрд рублей годом ранее.

Активы "Ингосстраха" на середину этого года составили более 321 млрд рублей против 312 млрд рублей на 31 декабря 2025 года. Уставный капитал компании остался неизменным - 28,37 млрд рублей, резервный капитал также без изменения - 3,8 млрд рублей. Резервы компании составили 3,85 млрд рублей по состоянию на конец июня по сравнению с 2,7 млрд рублей на 31 декабря прошлого года.

Совокупный капитал страховщика увеличился за полугодие со 165,5 млрд рублей до 170,3 млрд рублей.

Обязательства компании немного снизились и составили 11,25 млрд рублей против 11,59 млрд рублей на 31 декабря прошлого года.