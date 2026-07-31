Brent подешевела до $87,33 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются на сигналах о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,7 (1,91%) до $87,33 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,71 (1,88%), до $89,03 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,75 (2,09%), до $81,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,87 (1,03%), до $83,59 за баррель.

Нефть дешевеет, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения объемов поставок через Ормузский пролив, отмечает старший аналитик ANZ по сырьевым рынкам Дэниел Хайнс.

Кроме того, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание The National.

"Первая встреча военных представителей состоялась в четверг в Эр-Рияде. В ней приняли участие 43 страны, которые обсудили эту инициативу", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, однако, что, хотя движение танкеров через Ормузский пролив и Красное море продолжается, высокие риски для безопасности судов привели к росту стоимости фрахта и страховых премий. Это, по ее словам, поддерживает премию за риск в ценах на нефть.