Поиск

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются на сигналах о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,7 (1,91%) до $87,33 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,71 (1,88%), до $89,03 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,75 (2,09%), до $81,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,87 (1,03%), до $83,59 за баррель.

Нефть дешевеет, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения объемов поставок через Ормузский пролив, отмечает старший аналитик ANZ по сырьевым рынкам Дэниел Хайнс.

Кроме того, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание The National.

"Первая встреча военных представителей состоялась в четверг в Эр-Рияде. В ней приняли участие 43 страны, которые обсудили эту инициативу", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, однако, что, хотя движение танкеров через Ормузский пролив и Красное море продолжается, высокие риски для безопасности судов привели к росту стоимости фрахта и страховых премий. Это, по ее словам, поддерживает премию за риск в ценах на нефть.

Brent WTI США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

 Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

УЕФА из-за разногласий с ФИФА обсудит идею бойкота Чемпионатов мира по футболу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10839 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов