BP выставляет на продажу активы в Северном море

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - BP plc запускает процесс продажи бизнеса в Северном море, сообщила компания.

Согласно пресс-релизу, портфель проектов BP в регионе включает пять производственных центров: два в центральной части Северного моря (Andrew и ETAP) и три к западу от Шетландских островов (Glen Lyon, Clair и Clair Ridge)).

"Великобритания была нашим домом более 100 лет и будет продолжать играть важную роль в нашем будущем", - отметила главный исполнительный директор компании Мэг О'Нил. "Северное море остается неотъемлемой частью энергетической системы Великобритании. Однако, поскольку мы фокусируем наш портфель и капитал на активах с самой высокой стоимостью, мы считаем, что наш бизнес в Северном море будет лучше позиционироваться как часть другой компании", - добавила она.

По ее словам, решение о продаже бизнеса является частью текущего анализа портфеля активов ВР и отражает ее подход к распределению капитала, направленный на создание более простой, сильной и ценной компании.

В 2025 году в Великобритании в BP работало 13 962 человека, в том числе около 1 100 - на Северном море . Подразделение Air BP предоставляет авиационное топливо и услуги в более чем 60 точках по всей стране, компании принадлежит сеть розничных магазинов и одна из крупнейших в Великобритании сетей зарядки электромобилей, функционируют совместные предприятия в области улавливания и хранения углерода и морской ветроэнергетики. Глобальный центр поставок, торговли и судоходства (ST&S) находится в Лондоне, штаб-квартира BP остается в Великобритании.

Ранее компания продала американской ConocoPhillips и турецкой TPAO 42% и 15% в BP Energy Company of Kirkuk Limited, работающей на нескольких крупных нефтегазовых месторождениях в регионе Киркук на севере Ирака. В июле BP договорилась о продаже австрийской сети АЗС и зарядных станций компании Volenergy, входящей в швейцарскую Volare Group. Одновременно ВР активизировала работы в Мексиканском заливе и намерена к 2030 году увеличить добычу в США до более чем 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Во втором квартале 2026 года компания добывала в целом 2,17-2,22 млн б.н.э./с.