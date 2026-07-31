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RBI возобновит усилия по продаже российского Райффайзенбанка

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Австрийская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) возобновит усилия по продаже российского бизнеса, но пока основной стратегией остается его постепенное сворачивание, говорится в презентации группы к полугодовой отчетности.

RBI отмечает, что все ограничения в отношении российского подразделения продолжают действовать.

Российские "дочки" в I полугодии 2026 года получили 550 млн евро прибыли против 437 млн евро убытка за аналогичный период 2025 года, во II квартале - 289 млн евро прибыли против 861 млн евро убытка годом ранее.

Сам RBI в январе-июне текущего года заработал 1,371 млрд евро прибыли после налогообложения, во II квартале 852 млн евро прибыли. Таким образом, на российский бизнес пришлось 40% полугодовой и треть квартальной прибыли группы.

Чистый процентный доход российского подразделения в I полугодии 2026 года сократился на 13,2% - до 780 млн евро, во II квартале - на 10% - до 397 млн евро. Чистый комиссионный доход в январе-июне снизился на 8,2% - до 353 млн евро (во II квартале - на 1,6% - до 180 млн евро).

Активы российских "дочек" во II квартале выросли на 7,6% - до 19,819 млрд евро.

Кредитный портфель во втором квартале увеличился на 5,1% - до 4,642 млрд евро (за I полугодие такая же динамика). Этот показатель в годовом выражении сократился на 1,7%.

Средства клиентов во II квартале выросли на 7,4% - до 10,896 млрд евро.

На балансовые показатели российского подразделения значительный эффект оказывает курсовая переоценка.

В 2025 году на результат российского бизнеса существенно повлияло списание средств по искам "Распериа трейдинг лимитед".

Группа ранее заявила о намерении подать вместе с российским Райффайзенбанком иск против "Распериа" в Австрии. Этот иск в итоге был подан 30 июля, говорится в презентации RBI.

Основным активом австрийской RBI в России является Райффайзенбанк. Он по итогам II квартала 2026 года занимал 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

RBI Raiffeisen Bank Райффайзенбанк Распериа Австрия
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