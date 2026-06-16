Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию незначительным ростом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных факторов - ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России и надежды на возобновление переговорного процесса по украинскому урегулированию компенсируются дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на Brent опустился ниже $83 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,07% до 2544,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,07% до 1106,37 пункта. Среди индексных бумаг лидируют в росте акции МКБ (+4,4%), "Эн+ груп" (+3,8%), "ВК" (+1,4%), но подешевели бумаги "Группы компаний ПИК" (-3,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Полюса" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 июня, составляет 72,4513 рубля (+54,36 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что провел хорошие телефонные переговоры и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У нас был вчера очень хороший разговор с президентом Зеленским. И с президентом Путиным. И я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому", - сказал он .

Трамп отметил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. "Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос", - сказал он.

14 июня Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Объем промышленного производства в Китае в мае увеличился на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление страны. Темпы роста повысились по сравнению с 4,1% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал подъем промпроизводства на 4,3%.

Розничные продажи в стране в мае сократились впервые с декабря 2022 года - на 0,6% в годовом выражении. Месяцем ранее они выросли на 0,2%. Эксперты ожидали сохранения продаж на апрельском уровне.

Инвестиции в основные активы в январе-мае снизились на 4,1% относительно аналогичного периода 2025 года. Рынок ожидал спад на 2%.

Безработица в КНР в мае уменьшилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Банк Японии 16 июня ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 1% годовых - это максимальный уровень с сентября 1995 года. Семь из восьми присутствовавших на заседании членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Тоитиро Асада выступил за сохранение ставки, сославшись на то, что понижательные риски для производства и занятости выше, чем повышательные риски для цен. Глава ЦБ Кадзуо Уэда пропустил заседание из-за болезни.

Резервный банк Австралии 16 июня сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение принято единогласно и совпало с прогнозами рынка. Ставка находится на максимальном уровне за 16 месяцев.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение и находятся на 3-месячных минимумах на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления движения судов через Ормузский пролив.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6% до $82,68 за баррель (-4,8% в понедельник), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% до $80,45 за баррель (-4,9% накануне).

Трамп заявил 15 июня, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Президент США также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.