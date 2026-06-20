РФ в мае увеличила выручку от экспорта мороженого в Китай на 19%, до $291,3 тыс.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РФ в мае экспортировала в Китай мороженого на $291,3 тыс., что на 19% больше, чем в мае 2025 года (на $244,9 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу.

Майский показатель стал самым высоким в этом году. Поставки начали резко расти в апреле. Однако этот рост пока не смог компенсировать падение отгрузок, накопленное за первые три месяца года. По итогам января-мая экспортная выручка составила $604,8 тыс. против $1,6 млн годом ранее.

За этот период Китай закупал мороженое в 30 странах. Наиболее крупными поставщиками были Франция (на $28 млн), Новая Зеландия (на $5,6 млн), Южная Корея (на $4,5 млн),

В 2025 году Китай сократил закупки российского мороженого на 15%, до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году. Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не было.