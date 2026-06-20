Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на иностранные бумаги

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в июле планирует запустить вечные фьючерсы, позволяющие участвовать в динамике индексов S&P; 500 и Nasdaq, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

"В июле мы планируем запустить вечные фьючерсы на базовые активы, отслеживающие динамику индексов S&P; 500 и Nasdaq. Это два ключевых ориентира глобального рынка: широкий американский рынок и технологический сектор", - сказала Патрикеева журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab.

Сейчас на Мосбирже торгуются вечные фьючерсы на валютные пары, драгметаллы, индексы Мосбиржи и ОФЗ, а также российские акции.

Вечные фьючерсы - это однодневные контракты, которые не имеют фиксированной даты экспирации и автоматически пролонгируются на следующий торговый день.