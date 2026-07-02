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В ЦБ отметили стабилизацию ситуацию на рынке валютного кредитования

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке валютного кредитования стабилизировалась, ставки по юаневым инструментам не превышали 5-6% годовых, заявила журналистам в кулуарах Финансового конгресса директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"В последнее время мы видим, что ситуация достаточно стабильная, банки тоже оценивают риски валютного кредитования и понимают, что таких устойчивых пассивов в валюте, как у них были до 2022 года, у них сейчас нет. Именно поэтому в отдельные моменты, когда крупные корпоративные вкладчики забирают у них эти средства, они сталкиваются иногда с кратковременным всплеском ставок на рынке юаневой ликвидности, как мы видели последний раз в марте. Но в последнее время, в апреле, мае и июне, ситуация была стабильной, ставки не превышали 5-6%, наш своп не был востребован", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности введения норматива валютной ликвидности, она заявила, что ЦБ оценивает ситуацию и обсуждает это с банками.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля заявила, что регулятор снова обсудит целесообразность введения отдельного норматива валютной ликвидности из-за роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях.

ЦБ впервые заявил о планах ввести норматив валютной ликвидности в сентябре 2024 года, так как на тот момент валютный риск продолжал влиять на деятельность банков. В начале 2025 года стало известно, что регулятор отложил эти планы, так как аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился.

Елизавета Данилова Эльвира Набиуллина Банк России
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