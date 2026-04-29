Сбер не планирует наращивать долю кредитов в валюте, считает рынок юаневой ликвидности в целом сбалансированным

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк не планирует существенно наращивать кредитный портфель в валюте, не видит рисков в возможном введении отдельного норматива валютной ликвидности, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке в среду.

"Если ЦБ введёт дополнительный норматив, мы будем изучать, смотреть. В целом у нас нет большой агрессивной стратегии по росту кредитования в валюте. У нас валютный портфель составляет порядка 10%, он очень сильно сократился за последние годы, и мы не наращиваем его ни в коем случае, особенно в процентах внутри нашего портфеля, скорее, он каждый год сокращается. Поэтому здесь для нас точно не будет это никакой проблемой, дополнительный норматив, но посмотрим", - сказал Скворцов.

О том, что ЦБ РФ снова обсудит целесообразность введения отдельного норматива валютной ликвидности из-за роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях, накануне заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В целом рынок юаневой ликвидности Сбербанк считает стабильным, отметил финдиректор. Он подчеркнул, что в определенные периоды отдельные сделки вносят дисбаланс в части роста ставок на валютном рынке, но затем ситуация выправляется.

"Сказать, что здесь требуется какое-то суперрегулирование, чтобы снять какой-то кризис, наверное, нельзя. Мне кажется, что те меры, которые были приняты ещё вот в конце 2024 года, в сентябре-октябре, Центральным банком, они как раз повлияли в положительную сторону на рынок. Больше чем полтора года мы жили в комфортных условиях, но вот ряд отдельных сделок немножко дисбаланс внес, рынок отрегулировался и теперь снова находится в балансе", - заявил Скворцов.

