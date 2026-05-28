ЦБ РФ заложит в норматив валютной ликвидности разумный период для его восстановления

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает механизм норматива валютной ликвидности, заложит разумный период для его восстановления, также возможно введение структурного норматива валютной ликвидности, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля заявила, что регулятор снова обсудит целесообразность введения отдельного норматива валютной ликвидности из-за роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях.

ЦБ впервые заявил о планах ввести норматив валютной ликвидности в сентябре 2024 года, так как на тот момент валютный риск продолжал влиять на деятельность банков. В начале 2025 года стало известно, что регулятор отложил эти планы, так как аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился.

"На тот момент, взвесив сложность внедрения и потенциальный эффект, мы посчитали, что это нецелесообразно. Но, как показала жизнь, банки иногда недооценивают риски. В данном конкретном случае - они могут недооценивать свои возможности по покрытию валютных оттоков и глубину валютного рынка", - сказал Данилов.

"По большому счету, банки своей валютной позицией неплохо управляют - активы и пассивы хорошо сходятся по объему. Но вот по сроку не всегда совпадают (например, в активе - долгосрочные кредиты, а в пассиве - валютные вклады, которые могут погашаться раньше). С точки зрения ликвидности - возможности в моменте использовать эти валютные активы, чтобы вернуть валютные вклады, у банка нет. Ему надо выйти на рынок и где-то эту валюту купить. Но если глубина рынка не очень большая, во-первых, он может просто не найти нужного объема, а во-вторых, эти покупки могут существенно повлиять на волатильность курса или уровень процентных ставок по валюте. Поэтому наша задача состоит не только в том, чтобы избежать ситуаций, когда банк не может самостоятельно справиться с валютным оттоком, но и уменьшить влияние таких факторов на валютный рынок", - добавил он.

По его словам, ЦБ нужно предусмотреть не только сам норматив, который будет обеспечивать банку необходимый объем свободной валютной ликвидности для покрытия оттоков, но и заложить разумный период для восстановления норматива.

"Иначе получится так, что норматив свою функцию выполнит - банк с оттоком справится, но при этом значение норматива просядет. И если требовать его сиюминутного соблюдения, то банку придется выходить на рынок и привлекать валюту уже для "лечения" норматива. Получим ту же волатильность курса и ставок - хотелось бы этого избежать", - отметил Данилов.

Аналогичный механизм заложен в регулировании лимитов открытой валютной позиции (ОВП), где закреплены различные сроки выхода банка на урегулирование временного "пробоя" лимита (от 5 до 25 дней) в зависимости от причин его возникновения.

Внутри Банка России есть понимание, что норматив валютной ликвидности нужно вводить, его конструкция обсуждается. Регулятор еще не решил, будет ли он применяться в отношении системно значимых банков или всего сектора, но обещает дать время на адаптацию.

ЦБ также будет думать над введением структурного норматива валютной ликвидности, чтобы валютные активы и пассивы были сопоставимы по объему.

"Иными словами, нехорошо, когда банки фондируют долгосрочные валютные активы короткими привлеченными средствами, даже когда "накоротке" запас валютных ликвидных активов есть. В будущем опять может получиться так, что банку надо будет покупать валюту в объемах, превышающих возможности рынка", - пояснил директор департамента ЦБ.

"Из технических вещей надо будет еще предусмотреть дополнительные элементы гибкости - например, чтобы в оттоки не включались случаи, когда по валютным обязательствам у банка есть возможность без согласования с клиентом погасить их не в валюте, а в рублях по курсу", - рассказал Данилов.