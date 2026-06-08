Производитель оптического кабеля "Инкаб" анонсировал IPO на Мосбирже

Владелец компании обещает долгосрочный lock-up

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Инкаб Холдинг" (головная структура группы компаний, занимающихся производством различных видов оптического кабеля) объявило о намерении провести IPO с листингом на "Московской бирже".

Как говорится в сообщении эмитента, начало торгов планируется в июне.

IPO пройдет в формате cash in: рынку будут предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного ЦБ 31 марта. Привлеченные по итогам размещения средства компания направит на снижение долговой нагрузки.

Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций (Александр Смильгевич - ИФ), примут на себя традиционные для сделок IPO обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение полугода после завершения сделки. При этом в lock up будет и нестандартный компонент: по окончании первых 180 дней акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на торгах в течение пяти лет с даты IPO.

В течение того же срока для соблюдения заявленной компанией дивидендной политики акционер примет на себя обязательства по голосованию за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. После этого планируется заключение договора на оказание маркетмейкерских услуг для поддержания ликвидности акций.

Принять участие в IPO смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, прошедшие тестирование, а также институциональные инвесторы. Заявки на приобретение акций можно будет подать через российских брокеров.

"Инкаб" - разработчик и производитель волоконно-оптических и специальных кабелей. Выпускает около 100 типов продукции, в том числе кабели для канализации, грунта, подвесные самонесущие кабели, внутриобъектовые кабели, а также кабели для ЦОД и специальные разработки для нефтегазовой и горнорудной промышленности. В 2026 году при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустила производство подводных волоконно-оптических кабелей (общий объем инвестиций в этот проект - 1 млрд рублей).