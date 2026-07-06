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Мишустин отметил необходимость выхода на новый инвестиционный цикл в промышленности

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в промышленность в предыдущие годы позволили запустить и модернизировать мощности несмотря на санкционное давление, России важно выйти на новый инвестиционный цикл не позднее следующего года, заявил на пленарной сессии "Иннопрома" премьер-министр Михаил Мишустин.

"В условиях беспрецедентных санкций мы не только сохранили, но и существенно укрепили ключевые отрасли, запустили практически по всей стране глубокую модернизацию предприятий и строительство современных площадок. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили порядка 24 трлн рублей, и почти треть пришлась на прошлый год", - сказал он.

"Эти средства являются серьезным ресурсом для дальнейших преобразований. Сейчас важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл. Не позднее следующего года", - подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин Иннопром Правительство
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