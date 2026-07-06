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МосБиржа запустила сделки с облигациями и репо в долларах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 6 июля реализовала возможность заключения сделок с облигациями и сделок репо в долларах США, сообщила торговая площадка.

Участники денежного рынка могут заключать беспоставочные сделки репо в долларах по курсу, сформированному на валютном рынке МосБиржи, на срок от одного до семи расчетных дней с даты заключения сделки. Открытая позиция по сделке репо будет переноситься на валютный рынок, а при закрытии позиции торговый результат зафиксируется в долларах.

При наличии открытой позиции в долларах на валютном рынке на рынке облигаций доступно совершение сделок с бондами, номинированными в долларах, евро и китайских юанях. В список облигаций, по которым возможны сделки в долларах, входит порядка 200 бумаг, в том числе еврооблигации, замещающие бонды, корпоративные облигации с валютным номиналом.

Возможность совершения сделок с облигациями за доллары станет драйвером развития сегмента ценных бумаг в иностранной валюте на Московской бирже, говорится в сообщении. Участники рынка в первый день торгов уже заключили сделки с новым инструментом, отмечает биржа.

Ранее МосБиржа осуществила перевод торгов валютной парой "доллар США - российский рубль" из внебиржевого режима в биржевой. На валютном рынке участники могут совершать операции с этой валютной парой в биржевом анонимном режиме торгов (CETS).

Московская биржа США
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