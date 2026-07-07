Brent подорожала до $72,99 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем во вторник на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 14:03 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1 (1,39%) до $72,99 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,88 (1,28%), до $69,43 за баррель.

Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные ночью в понедельник выпустили ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Два судна получили повреждения.

Обстрелы в Ормузском проливе стали главной темой дня, отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

"Это возвращает в цены премию за геополитический риск. Она невелика по сравнению с тем, что мы видели раньше, но это основной драйвер цен на рынке", - написал эксперт. Хансен допускает, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе цена Brent может ускорить движение к отметке $75 за баррель.

Трейдеры надеются на скорое возобновление переговоров между США и Ираном, что будет способствовать нормализации ситуации и поставок нефти из региона Персидского залива, однако продолжение консультаций оказалось под угрозой после резких заявлений американского президента.

"Мы так или иначе победим, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. - Мы либо заключим сделку, либо завершим работу (в Иране - ИФ)".

Тегеран отреагировал на эти заявления предупреждением о возможном отказе от переговоров. "Пункт 13 меморандума о взаимопонимании очевиден: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться", - написал глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.

"Меры по восстановлению поставок снизили премию за риск, но рынок по-прежнему опасается возлагать слишком большие надежды на стабильность нынешнего перемирия, учитывая непостоянный характер американо-иранских отношений", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.