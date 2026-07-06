Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на бензин и ДТ из Белоруссии в 0,01%

Фото: Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Петербургская биржа с 6 июля ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом производства Белоруссии, ограничив для них шаг роста цены в 0,01%. Такой же порядок действует последние несколько месяцев для российских биржевых базисов.

При этом шаг цены в сторону уменьшения для белорусских бензина и ДТ установлен в 20%, говорится в сообщении биржи.

Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, 6 июля белорусский 92-й бензин на Петербургской бирже продавался по цене 142 тыс. руб./т, дизель стоил 136-137 тыс. руб./т.

При этом по индексу европейской части России 92-й бензин стоил 71 261 руб./т., дизтопливо - 74 588 руб./т. Примерно на этом уровне стоимость бензинов и ДТ по европейскому индексу РФ держится последние несколько недель, поскольку здесь действует ограничение на шаг роста цены в 0,01%.

Суммарные продажи бензина производства НПЗ Белоруссии в июне 2026 года составили 90,9 тыс. т., что в 3,6 раза больше по сравнению с июнем 2025 года (25,2 тыс. т.). Продажи белорусского дизтоплива в июне равнялись 62,1 тыс. т, что значительно больше, чем в июне 2025 года (17,34 тыс. т., рост в 3,6 раза ). "Реализация белорусского продукта оказывает поддержку в обеспечении топливом внутреннего российского рынка в период высокого спроса", - подчеркивалось в обзоре ценового агентства.

В РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах страны вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. Местные власти аргументируют такие меры необходимостью избежать спекулятивного спроса.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

В рамках мер для стабилизации ситуации на топливном рынке до конца июля действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца ноября - эмбарго на вывоз авиакеросина из страны. Рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива.