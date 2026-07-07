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Индекс МосБиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г., упав ниже 2130 пунктов

Индекс МосБиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г., упав ниже 2130 пунктов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник обновил минимум с конца декабря 2022 года, упав ниже 2130 пунктов на фоне геополитической напряженности из-за конфликта РФ и Украины, а также ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции.

К 11:05 индекс МосБиржи составил 2127,18 пункта (-3,1%), индекс РТС - 859,43 пункта (-3,1%).

Из индексных акций лидируют в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "ИКС 5" (-15,6%, до 1814,5 руб.; выплаты - 245 руб. на акцию), также упали акции АФК "Система" (-6,2%), "Полюса" (-5,2%), "ММК" (-4,7%), "АЛРОСА" (-4,4%), "Русала" (-4,3%), "Московской биржи" (-4,2%), МКПАО "ВК" (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-3,3%).

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