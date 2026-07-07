Samsung увеличил квартальную операционную прибыль в 19 раз, до нового рекорда

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Samsung Electronics во втором квартале 2026 года получил операционную прибыль в размере 89,4 трлн вон ($58,4 млрд), говорится в предварительном отчете компании. Показатель вырос в 19 раз в годовом измерении и стал рекордным для Samsung.

Выручка в апреле-июне ожидается на уровне 171 трлн вон, что примерно в 2,3 раза превышает показатель за второй квартал прошлого года и также является рекордом.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивают операционную прибыль компании в 85,05 трлн вон, выручку - в 171,4 трлн вон. Полная отчетность за второй квартал будет обнародована 30 июля.

Котировки акций Samsung снижаются на 7,7% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года они подскочили в 2,4 раза, а за последние 12 месяцев - в 4,8 раза.

"Сильные показатели Samsung были ожидаемы и в значительной степени уже учтены в цене акций, которая значительно выросла перед публикацией результатов", - отметил управляющий партнер Petra Capital Management Альберт Йонг.

"Инвесторы по-прежнему обеспокоены устойчивостью бума в сфере искусственного интеллекта и перспективой замедления инвестиций в ИИ-инфраструктуру со стороны крупных американских технологических компаний", - добавил он.