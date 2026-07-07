Валютные резервы КНР в июне снизились, запасы золота выросли на максимум за 2,5 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне сократились на $26 млрд (на 0,75%) относительно предыдущего месяца и составили $3,416 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Курс юаня в прошлом месяце опустился на 0,32% относительно американской нацвалюты. При этом доллар США подорожал на 2,26% к корзине основных мировых валют, что стало самым существенным подъемом почти за год (с июля 2025 года).

Резервы золота на конец июня составляли 75,44 млн унций по сравнению с 74,96 млн унций месяцем ранее. Таким образом, НБК купил 480 тыс. унций драгметалла, или около 15 тонн, что стало самым значительным приобретением с октября 2023 года.

Китайский ЦБ покупал золото двадцатый месяц подряд.

Между тем в стоимостном выражении запасы золота уменьшились до $303,72 млрд с $340,75 млрд на конец мая. Это обусловлено падением цен на драгметалл на спотовом рынке на 11,65% - максимальное месячное снижение с октября 2008 года.