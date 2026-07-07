Поиск

"Делимобиль" перенес сбор заявок на выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей с 15 на 17 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") перенесло с 15 июля на 17 июля сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых.

Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 22 июля.

Планируется включение эмиссии в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги BBB+(RU) (негативный) от АКРА и ВВВ+.ru (стабильный) от НКР.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей.

"Делимобиль" работает в 16 городах РФ, автопарк на конец I квартала 2026 года насчитывал 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года "Делимобиль" получил чистый убыток в 3,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,8х.

Делимобиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock

 Getty Images расторгла соглашение о слиянии с Shutterstock

НАТО к 2027 году планирует довести производство снарядов до 4 млн штук в год

 НАТО к 2027 году планирует довести производство снарядов до 4 млн штук в год

Минпромторг рассматривает введение утильсбора в ж/д-машиностроении по аналогии с автопромом

Индекс МосБиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г., упав ниже 2130 пунктов

 Индекс МосБиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г., упав ниже 2130 пунктов

Samsung увеличил квартальную операционную прибыль в 19 раз, до нового рекорда

 Samsung увеличил квартальную операционную прибыль в 19 раз, до нового рекорда

"Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

 "Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

 Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

В России в I полугодии производство вина снизилось на 12,6%, водки - на 4%

Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на бензин и ДТ из Белоруссии в 0,01%

 Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на бензин и ДТ из Белоруссии в 0,01%

Губернатор Хоценко сообщил об атаке БПЛА на Омский НПЗ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10381 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2929 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов