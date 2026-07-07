"Делимобиль" перенес сбор заявок на выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей с 15 на 17 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") перенесло с 15 июля на 17 июля сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых.

Организаторами выступят Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 22 июля.

Планируется включение эмиссии в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги BBB+(RU) (негативный) от АКРА и ВВВ+.ru (стабильный) от НКР.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей.

"Делимобиль" работает в 16 городах РФ, автопарк на конец I квартала 2026 года насчитывал 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года "Делимобиль" получил чистый убыток в 3,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,8х.