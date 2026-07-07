Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП КНР в 2027 году до 4,3%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста ВВП Китая в 2026 году на уровне 4,4%, для 2027 года прогноз улучшен до роста на 4,3%.

"Потребительские расходы наверняка будут оставаться умеренными, а частные инвестиции будут ограничены продолжающейся подстройкой сектора недвижимости и низкой корпоративной прибыльностью в нескольких отраслях, - говорится в июльском отчете ВБ по экономике Китая (China Economic Update). - Рост экспорта, как ожидается, также замедлится в связи со снижением темпов роста внешнего спроса. Государственные инфраструктурные расходы и сохраняющие силу высокотехнологичные отрасли частично компенсируют эти негативные факторы, в итоге темпы общего экономического роста в 2026 году несколько замедлятся".

В 2025 году экономика КНР выросла на 5%.

ВБ также улучшил прогноз ее роста на 2027 год до 4,3% с ожидавшихся в декабре 4,2%, а в 2028 году ждет замедления до 4,2%. При этом он отмечает некоторую поддержку со стороны постепенных реформ в среднесрочной перспективе, ожидая, что меры по повышению эффективности и перебалансировке экономики в сторону потребления частично компенсируют негативный структурный эффект от старения населения, повышенного уровня долга и снижения рентабельности капитала.

"Одной из ключевых мер стимулирования потребления было бы дальнейшее укрепление системы социальной защиты, - говорит директор подразделения ВБ по Китаю, Монголии и Южной Корее Татьяна Росито. - Повышение льгот, их распространение на работников неформального сектора и предоставление по принципу проживания могут вселить в домохозяйства уверенность для того, чтобы больше тратить, а не сберегать".

Риски для прогнозов ВВП КНР в целом сбалансированы, пишет ВБ и указывает, с одной стороны, на угрозу усиления давления на потребительские расходы и инвестиции в недвижимость в случае усугубления кризиса на ее рынке, а с другой - на вероятность более быстрого экономического роста в случае, если бюджетное стимулирование и ИИ-инвестиции окажутся сильнее ожиданий.

ВБ теперь ждет инфляцию в Китае в этом году на уровне 1,1% (в декабре ожидался 1%), в следующем году - 1,5% (без изменения), в 2028 году - 1,9%. В прошлом году потребительские цены в стране почти не изменились.

Госдолг прогнозируется в 2026 году на уровне 77,8% ВВП (в декабре - 77,7%), в 2027 году - 82,3% ВВП (82,2%), в 2028 году - 83,7% ВВП. В 2025 году уровень долга составлял 71,1% ВВП.