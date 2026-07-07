Циан не будет использовать выкупленные через buyback акции для M&A или SPO

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" не намерена использовать выкупленные в рамках объявленной программы buyback акции для финансирования M&A-сделок или проведения SPO, сообщила CFO группы Ольга Жилинская в ходе звонка для инвесторов и аналитиков во вторник.

Накануне "Циан" объявил о том, что во второй половине июля запустит обратный выкуп акций сроком на 12 месяцев и на сумму до 4 млрд рублей. Акции будет выкупать дочерняя компания МКПАО - АО "Ц-Решения".

"Выкупленные акции не будут голосовать, по внутренним политикам компании. Но на них будут продолжать начисляться дивиденды - это по сути денежный поток, который остается в компании и будет в том числе возвращаться акционерам в последующих распределениях дивидендов. И мы не исключаем со своей стороны возможность погасить выкупленные акции в будущем, но стоит иметь в виду, что это достаточно дорогая процедура на текущем российском рынке. Если это случится, сумма дивидендов на акцию увеличится", - рассказала Жилинская. Она отметила, что на текущий момент простой и недорогой схемы гашения акций "Циан" не видит, поэтому пока лучшим сценарием для них является заморозка.

"Эти акции не будут направлены на какие-либо цели типа дополнительного SPO или использования в каких-то M&A программах" , - подчеркнула она.

CFO "Циан" отметила, что программу обратного выкупа акций планируется финансировать через комбинацию заемных и собственных средств. Как точно будет распределено финансирование, будет зависеть от ситуации на рынке, но пока группа склоняется к тому, что соотношение будет чуть больше в сторону заемных средств.

На 31 декабря 2025 года владельцем 35% МКПАО "Циан" является группа Speedtime (ранее сообщалось, что компания аффилирована с основателем Elbrus Capital Дмитрием Крюковым). Еще 8% - у LBVF Investments Ltd основателя "Циан" Дмитрия Демина, 7% - у MM Asia Invest Ltd экс-главы проекта Максима Мельникова, 6% - у Cian Investments Ltd. В свободном обращении находятся 44% акций МКПАО.

Жилинская сообщила, что ключевые акционеры в buyback участвовать не собираются. При этом, по итогам программы потенциально free float может сократиться до 33-35%.