Кредитные организации обяжут с осени 2027 г. раскрывать условия по услугам, включая СБП-переводы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательном раскрытии с 1 сентября 2027 г. кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей (СБП).

Документ (№801922-8) был внесен в парламент в декабре 2024 г., среди авторов - глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

В редакции первого чтения проект закона обязывал операторов по переводу денежных средств раскрывать информацию об условиях оказания платежных услуг в местах их оказания, а также на своем официальном сайте. По закону о национальной платежной системе операторами по переводу денежных средств являются: ЦБ, кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, госкорпорация развития ВЭБ.РФ, филиалы иностранных банков, которые также имеют лицензию на осуществление перевода денежных средств. К третьему чтению круг обязанных лиц сузился до кредитных организаций, имеющих право на осуществление перевода денежных средств.

При этом расширился состав раскрываемой информации. Кредитные организации должны будут раскрывать в местах оказания услуг и на своих сайтах условия и изменения условий оказания услуг (не только платежных, как в первом чтении), включая условия переводов через СБП, а также условия предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Исключение составляют электронные средства платежа, используемые для перевода электронных денежных средств. Т.е. раскрывать надо условия по обычным электронным средствам платежа (карты, интернет-банк), но не по электронным кошелькам.

Изменился механизм регулирования. Если в первом чтении предполагалось, что состав, порядок и сроки раскрытия вправе установить Банк России, то в итоговой версии эти вопросы, включая способ раскрытия, отнесены к стандартам деятельности кредитных организаций. Данные стандарты (согласно ст. 24.1 закона о банковской деятельности) утверждает Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. Он был создан в мае 2024 г., в него входят представители ЦБ, Минфина, а также представители ассоциаций (союзов) кредитных организаций. Аналогичный подход распространили на закон о потребительском кредите. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения кредитными организациями информации, которую они обязаны доводить до заемщиков, также будут устанавливаться стандартами деятельности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.