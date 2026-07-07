Нефть подорожала более чем на 2%, Brent торгуется около $73,7 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах во вторник после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива.

В частности, катарский СПГ-танкер попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили ответственность за это на Иран. Кроме того, атаке вблизи Ормузского пролива подвергся саудовский нефтетанкер, который также получил повреждения.

Позднее во вторник ВМС Великобритании сообщили о поражении неопознанным снарядом еще одного танкера, проходившего через Ормузский пролив.

Все это свидетельствует о сохраняющихся рисках для судоходства в проливе, являющемся ключевым маршрутом для экспорта добываемой в Персидском заливе нефти.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составила $73,71 за баррель, что на $1,72 (2,39%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,65 (2,41%), до $70,2 за баррель.

"Новые атаки на суда показывают, что ситуация далека от нормальной", - отмечает руководитель направления стратегии на сырьевых рынках в ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Он, однако, полагает, что подъем цен на нефть окажется непродолжительным, поскольку на рынке преобладает "медвежий" настрой.

Трейдеры ждут возобновления переговоров между США и Ираном, надеясь, что это будет способствовать нормализации ситуации и поставок нефти из региона Персидского залива. Однако продолжение консультаций оказалось под угрозой после резких заявлений американского президента.

"Мы так или иначе победим, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник. - Мы либо заключим сделку, либо завершим работу (в Иране - ИФ)".

Тегеран отреагировал на эти заявления предупреждением о возможном отказе от переговоров. "Пункт 13 меморандума о взаимопонимании очевиден: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться", - написал глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети Х.