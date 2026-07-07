Власти КНР представили меры по активизации торговли валютой, бондами и золотом в Гонконге

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Пекина и Гонконга представили ряд мер по активизации торговли валютой, облигациями и золотом в Гонконге, сообщает издание The Business Times.

Гонконг во вторник запустил централизованную клиринговую систему для операций с золотом, а также возобновил торговлю фьючерсами на золото в долларах США. Кроме того, рассматривается возможность введения фьючерсов на золото в юанях.

Квота в рамках программы Bond Connect, которая позволяет инвесторам из материкового Китая покупать облигации в Гонконге, будет расширена с 500 млрд юаней ($118 млрд) до 800 млрд юаней.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) заявила, что совместно с Народным банком Китая (НБК) создаст электронную платформу для повышения эффективности торговли облигациями и иностранной валютой в этом финансовом центре.

Гонконг выиграет от растущей потребности инвесторов в диверсификации активов, а также от усилий Китая по продвижению глобального использования юаня, заявил глава НБК Пан Гуншэн на инвестиционной конференции во вторник. По мере того, как мировая валютная система становится все более многополярной, "глобальный спрос на юань расширяется за пределы торговых расчетов и распространяется на другие области, включая инвестиции, финансирование, ценообразование и резервные фонды", отметил он.

"Китайские облигации, благодаря своей относительной стабильности и низкой волатильности, предлагают явные преимущества диверсификации", - сказал также глава китайского ЦБ.

Гонконг конкурирует с Сингапуром за звание ведущего азиатского рынка золота, поскольку регион играет все большую роль в мировой торговле драгоценными металлами. Два финансовых центра стремятся извлечь выгоду из растущего мирового интереса к золоту, обусловленного тем, что инвесторы ищут альтернативы доллару США из-за рыночной и геополитической неопределенности.