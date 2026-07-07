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Рынок акций РФ обновил минимум с декабря 2022 г. по индексу МосБиржи и отскочил

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник остался под давлением продавцов из-за сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи откатывался ниже 2120 пунктов, обновив минимум с декабря 2022 года, после чего отскочил благодаря закрытию коротких позиций игроками на фоне выросшей вечером нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Отскок сдерживался укреплением официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2190,39 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2117,5 пункта), индекс РТС вырос до 906,42 пункта (+2,3%). Среди индексных бумаг лидировали в снижении после отсечки годовых дивидендов акции "ИКС 5" (-14%, до 1847,5 руб., выплаты - 245 руб. на акцию), также упали бумаги "Русала" (-3,7%), "Мосэнерго" (-3,7%), "ФосАгро" (-3,4%), при этом выросли акции ПАО "Группа Позитив" (+7,8%), "Татнефти" (+5,6%), ВТБ (+4,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составил 76,1258 руб. (-1,84 рубля).

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