Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2026 год, с $95,39 до $81,91 за баррель

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и возобновлении судоходства через Ормузский пролив резко понизило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год, с $95,39 до $81,91 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке министерства, средняя цена Brent в июне составила $85 за баррель, что на $22 ниже среднего уровня в мае.

"Поскольку предложение растет быстрее, чем потребление, мы ожидаем понижающего давления на цены на нефть в течение оставшейся части нашего прогноза. Мы ожидаем, что цены на Brent упадут в среднем со $103 за баррель во II квартале до $70 за баррель в четвертом (что на $19 за баррель ниже, чем в нашем июньском прогнозе)", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко понижен: с $79,39 за баррель до $64,76 за баррель.