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EIA понизило прогноз падения мирового производства жидких углеводородов до 4 млн б/с

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году снизится на 4,23 млн б/с, а не на 7,1 млн б/с, предполагавшихся месяцем ранее, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Теперь эксперты полагают, что в 2026 году мировые поставки снизятся с 106,12 млн б/с до 101,89 млн б/с.

EIA полагает, в частности, что после открыти Ормузского пролива, вслед за меморандумом о перемирии между США и Ираном, объемы, "запертые" в Персидском заливе, снизятся до 8,3 млн б/с в июне по сравнению с пиковыми 11,2 млн б/с в мае.

По оценке аналитиков, в основном добыча и торговля вернутся к доконфликтному уровню в конце года, хотя в IV квартале "запертые" объемы составят 1,4 млн б/с в среднем, и в целом производство вернется на прежние уровни в I квартале 2027 года.

"Несмотря на рост производства и экспорта из Ближнего Востока в предстоящие месяцы, восстановление существенно сократившихся коммерческих запасов нефти в мире и полное восстановление добычи в регионе займет время. Мы оцениваем, что в среднем мировые коммерческие запасы упали в среднем во II квартале 2026 года на 5,1 млн б/с и упадут еще на 2,2 млн б/с в III квартале. Сокращение запасов в третьем квартале продолжится, поскольку сейчас основной поток танкеров, начавших движение, составляет ранее стоявшие танкеры как в Ормузском проливе, так и за его пределами", - говорится в отчете.

В 2027 году мировое предложение, полагают в EIA, вырастет почти на 8 млн б/с - до 109,84 млн б/с (в прошлом отчете ожидался рост на 10,3 млн б/с до 109,3 млн б/с).

EIA
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