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Минфин США отозвал разрешавшую операции с иранской нефтью лицензию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей проводить доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана.

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) уточняется, что решение, касающееся лицензии, выданной 21 июня, вступает в силу 7 июля.

Кроме того, Минфин опубликовал новую лицензию, которая разрешает до 17 июля завершить ранее заключенные соглашения, касающиеся иранской нефти.

Минфин США OFAC Иран нефть
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Минфин США отозвал разрешавшую операции с иранской нефтью лицензию

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