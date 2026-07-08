Фондовые индексы Европы во вторник снизились, британский FTSE 100 слабо вырос

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили сессию во вторник снижением, только британский рынок закрылся в слабом плюсе.

Правительство Франции во вторник понизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,7% из-за ближневосточного конфликта, негативно сказавшегося на экономической активности. Бюджет Франции на текущий год основан на ожиданиях, что экономика увеличится на 0,9%.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,65% - до 646,29 пункта.

Германский индикатор DAX уменьшился на 1,4%, французский CAC 40 - на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 1%, испанский IBEX 35 - на 0,2%. В то же время британский FTSE 100 прибавил 0,1% и достиг максимума за четыре месяца.

По данным LSEG IBES, прибыль компаний из Stoxx 600 во втором квартале в среднем выросла на 14,5%, однако без учета энергетического сектора повышение составило всего 5,5%. Эксперты ожидают скачка прибыли представителей энергетической сферы более чем вдвое (на 109,3%).

Самое значительное падение среди компонентов Stoxx 600 во вторник показали акции германского производителя энергетического оборудования Siemens Energy, которые подешевели на 8,9%. Аналитики Barclays понизили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Существенное снижение котировок зафиксировали бумаги представителей полупроводниковой отрасли, включая Infineon Technologies - на 8,3%, STMicroelectronics - на 8,1%, ASML Holding - на 7,3%, ASM International - на 7%, BE Semiconductor Industries - на 6,3%.

Причиной этого стала предварительная отчетность Samsung Electronics. Один из крупнейших в мире производителей чипов сообщил, что ожидает роста операционной прибыли по итогам второго квартала в 19 раз, однако его акции подешевели на 6,9% на этой новости. Инвесторы все чаще задаются вопросом, сможет ли сохранится рост прибыли, связанный с ИИ, если ослабнет глобальный дефицит ключевых компонентов, таких как чипы памяти.

Цена акций британской медиакомпании ITV Plc опустилась на 7,3%. Эксперты JPMorgan ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка" после того, как ITV объявила о продаже подразделения Media & Entertainment медиакомпании Sky (входит в Comcast Corp.) за 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд).

Котировки горнодобывающих компаний также заметно снизились, включая Fresnillo (-4,5%), Anglo American (-4,6%), Antofagasta (-3,5%), Rio Tinto (-3%) и Endeavour Mining (-2,7%).

В то же время капитализация Shell поднялась на 3,4% после того, как британская компания улучшила оценку производственных показателей газового и нефтяного подразделений во втором квартале 2026 года.

Акции других представителей отрасли также подорожали: BP Plc - на 1,4%, TotalEnergies - на 0,9%, Equinor - на 3,1%.

Котировки бумаг шведского оборонного подрядчика Saab выросли на 2,1% после того, как эксперты Morgan Stanley улучшили их рейтинг до "выше рынка" с "ниже рынка".

Во Франции выросли цены акций компаний, ориентированных на потребителей, включая Pernod Ricard (+5,5%), Carrefour (+3,7%), L'Oreal (+2,7%), Danone (+2,1%).