Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

Nasdaq Composite потерял более 1% в результате падения котировок акций чипмейкеров после публикации предварительной квартальной отчетности Samsung Electronics.

Южнокорейская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила операционную прибыль во втором квартале в 19 раз, до рекордного максимума. Выручка Samsung в минувшем квартале подскочила более чем в два раза, также достигнув рекорда, но оказалась чуть слабее ожиданий рынка.

На этом фоне подешевели акции как самой Samsung, так и других представителей сектора в Азии, Европе и США.

"Реакция на отчетность Samsung подсвечивает один из главных рисков для рынка в ближайшие недели: отчетность компаний за второй квартал, вероятно, будет очень сильной, однако в отличие от сезона отчетностей за первый квартал сейчас ожидания инвесторов очень высоки", - отмечает аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли, слова которого приводит CNBC.

Негативом для сектора также стало сообщение агентства Reuters о том, что китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип.

Акции Marvell Technology Inc. подешевели на 7,5%, KLA Corp. - на 7,2%, Advanced Micro Devices Inc. - на 6,5%, Micron Technology Inc. - на 4,7%, Broadcom Inc. - на 0,8%.

Ухудшению настроя инвесторов во вторник также способствовали сигналы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Цены на нефть выросли после сообщений об атаках на ряд судов в районе Ормузского пролива. Ближе к завершению торгов в Нью-Йорке Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана.

Акции крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil Holdings Corp. и Chevron Corp. выросли в цене на 3,9% и 3,5% соответственно.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались бумаги Caterpillar Inc. (-3,1%), Honeywell International Inc. (-2,7%), Sherwin-Williams Co. (-2%).

В то же время уверенно подорожали акции Johnson & Johnson (+3,1%), UnitedHealth Geoup Inc. (+2,4%), Procter & Gamble Co. (+2,3%).

Капитализация Walmart Inc., объявившей о снижении цен на тысячи товаров в своих магазинах, увеличилась на 0,8%.

Цена акций финтех-компании Fiserv Inc. поднялась на 1,8% на информации газеты The Wall Street Journal о том, что ряд крупных американских банков, включая JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., вели переговоры о покупке бизнеса компании в сфере платежной инфраструктуры, обеспечивающей операции с дебетовыми картами.

Капитализация производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., анонсировавшего размещение 75 млн обыкновенных акций, упала на 18%.

Бумаги SpaceX, включенные 7 июля в состав индекса Nasdaq 100, подешевели на 6,8%.

Отчет министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал резкий рост дефицита баланса внешней торговли страны в мае. Он увеличился на 42,1% относительно предыдущего месяца, до $77,6 млрд. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $54,6 млрд, а не $55,9 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в мае на 40,4% с объявленного ранее апрельского уровня - до $78,5 млрд, по данным Trading Economics.

На этой неделе рынок также ждет публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 0,25% - до 52925,15 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,45% - до 7503,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,16%, составив 25818,69 пункта.