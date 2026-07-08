Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1% вслед за нефтью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду продолжил наметившийся накануне коррекционный отскок вверх, подогретый ростом нефти (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающими факторами остаются опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ в июле и возможные негативные заявления в адрес России с проходящего в Анкаре саммита НАТО. Индекс IMOEX2 за минуту торгов превысил 2210 пунктов.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 вырос до 2213,77 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Роснефти" (+4,8%), "Сургутнефтегаза" (+4%), "НОВАТЭКа" (+3,3%), но просели акции ВТБ (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составляет 76,1258 руб. (-1,84 рубля).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+3,1%), "НЛМК" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Северстали" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "ВК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,5% "префы"), "Хэдхантера" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,5%), "Яндекса" (+0,2%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило во вторник в соцсети X о нанесении ударов по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите НАТО в Турции, сообщил журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.

Позже CENTCOM сообщило о завершении нового раунда наступательных ударов по Ирану, поражении более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ". "Вооруженные силы Исламской Республики Иран дадут сокрушительный ответ на агрессию и террористические действия США", - заявили иранские военные.

Они отметили, что Иран "ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в дела или управление Ормузским проливом".

"Вновь заявляется, что единственным безопасным проходом для коммерческих судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является маршрут, указанный Исламской Республикой Иран", - подчеркнули военные.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, накануне рынок акций обновил локальные минимумы на фоне стартовавшего в Анкаре саммита НАТО, где планируется обсуждение дальнейших поставок вооружения Украине и ускорения милитаризации Европы. Дополнительным негативным фактором выступили слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, допустившего паузу в снижении ключевой ставки ЦБ в июле, что ослабило ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики.

Для индекса МосБиржи в случае возобновления снижения поддержкой выступит рубеж 2100 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, считает аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что на российском фондовом рынке появились проблески надежды.

Индекс Мосбиржи накануне снижался на фоне открывшегося в Анкаре саммита НАТО, на котором не стоит ожидать конструктивной позиции коллективного Запада по отношению к России. Президент США Трамп пока воздерживается от заявлений в адрес России, кроме общих фраз, которые для фондового рынка уже не имеют никакого значения. Свой вклад в слабую динамику индекса на неделе внесут закрытия реестров акционеров для получения дивидендов (в четверг закрываются реестры у "МТС", "Мосбиржи", "Роснефти"). Возобновившийся рост цен на нефть слабо помогает российским "голубым фишкам", поскольку рынок ожидает дивидендных "гэпов" в акциях крупных компаний, и покупателей почти не видно. В ближайшие дни, после окончания саммита НАТО, индекс Мосбиржи может скорректироваться вверх, но пока о развороте тренда фондового рынка на растущий говорить рано, считает аналитик.

Для индекса МосБиржи областью консолидации выступит коридор 2100-2200 пунктов, заключила Мильчакова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq, снизились акции чипмейкеров после публикации предварительной квартальной отчетности Samsung Electronics.

Южнокорейская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила операционную прибыль во втором квартале в 19 раз, до рекордного максимума. Выручка Samsung в минувшем квартале подскочила более чем в два раза, также достигнув рекорда, но оказалась чуть слабее ожиданий рынка. На этом фоне подешевели акции как самой Samsung, так и других представителей сектора в Азии, Европе и США.

Негативом для сектора также стало сообщение агентства Reuters о том, что китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип.

Ухудшению настроя инвесторов во вторник также способствовали сигналы эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский ASX - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 3,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на новостях, что Минфин США отзывает лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, а также из-за новых ударов США по Ирану.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $76,09 за баррель (+2,6% и +3% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $72,26 за баррель (+2,6% и +2,8% накануне).

Минфин США во вторник объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей проводить доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что решение, касающееся лицензии, выданной 21 июня, вступает в силу 7 июля.

Кроме того, Минфин опубликовал новую лицензию, которая разрешает до 17 июля завершить ранее заключенные соглашения, касающиеся иранской нефти.

Тем временем, Минэнерго США резко понизило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $95,39 до $81,91 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Вместе с тем, по оценке EIA, мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2026 году снизится на 4,23 млн б/с, а не на 7,1 млн б/с, предполагавшихся месяцем ранее. Теперь эксперты полагают, что в 2026 году мировые поставки снизятся с 106,12 млн б/с до 101,89 млн б/с.

EIA полагает, в частности, что после открытия Ормузского пролива, вслед за меморандумом о перемирии между США и Ираном, объемы, "запертые" в Персидском заливе, снизятся до 8,3 млн б/с в июне по сравнению с пиковыми 11,2 млн б/с в мае.

Мировой спрос на ЖУВ в 2026 году снизится на 1,22 млн б/с и составит 102,78 млн б/с. Месяцем ранее ведомство ожидало падение показателя на 1,09 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 130 тыс. б/с.