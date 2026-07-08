Brent подорожала до $76,29 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и неофициальные данные о запасах в США.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,13 (2,87%) до $76,29 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $2,17 (3,01%), до $74,16 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,06 (2,92%), до $72,5 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,89 (2,76%), до $70,44 за баррель.

США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие меры, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее были атакованы несколько судов, следовавшие через Ормузский пролив, в том числе катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти, по которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тысяч баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.