"Аль-Джазира" назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Массированные удары, нанесенные американскими военными по Ирану в ночь на 8 июля, стали самыми масштабными с момента заключения перемирия в апреле, сообщил телеканал "Аль-Джазира", анализируя военную операцию США.

На данный момент телеканалу известно, что по меньшей мере три города и множество объектов в них подверглись ударам американских войск за ночь. Остров Кешм был одной из главных целей. Там были поражены по меньшей мере семь объектов. Город Сирик, расположенный на берегу Ормузского пролива, также подвергся ударам, вблизи него были атакованы шесть объектов. По данным телеканала, в порту Бендер-Аббас были поражены 10 объектов, включая телекоммуникационные вышки.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) ранее заявило, что американские военные "поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив".

"Американские силы нанесли удары по иранским системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе и вблизи него, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать международную торговлю, проходящую через международный торговый коридор", - сообщил CENTCOM.

Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что удары вооруженных сил США по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ночь на среду были в четыре-пять раз масштабнее, чем 10 дней назад.

Корпус стражей исламской революции объявил о военном ответе Ирана, заявив, что иранские военно-морские и военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе Персидского залива. КСИР утверждает, что ответные удары, в частности, были нацелены на базу 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, КСИР утверждает, что средства ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 на юге Ирана.