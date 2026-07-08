Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за резким ростом котировок нефти

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне резко дорожающей нефти.

За первую минуту торгов юань подешевел на 3,5 копейки, до 11,2495 рубля. При этом юань оказался на 4,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

Минфин с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день.

ЦБ с 1 по 6 июля осуществлял суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день.

Диапазон 11-11,5 рублей за юань в целом пока остается актуальным для торгов пары юань/рубль, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При сохранении повышенной волатильности ожидаем попыток рубля возобновить восходящую динамику, что может привести к отступлению пары юань/рубль в нижнюю половину диапазона 11-11,5 рублей за юань. Способствовать этому будет дальнейший рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше $75 за баррель, - пишет эксперт в комментарии. - При этом в текущих условиях баланса между фундаментальными факторами и ростом спекулятивного спроса на валюту, проявившего себя в полной мере в июне, данный диапазон до конца недели останется актуальным для китайской валюты".

Доллар в рамках ближайших сессий, по оценкам Зварича, продолжит движение в коридоре 75-80 рублей/$1.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают геополитическую обстановку и неофициальные данные о запасах в США.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,28% до $76,58 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,24%, до $72,71 за баррель.

Во вторник нефть Brent подорожала на 3,01%, WTI - на 2,76%.

США нанесли очередные авиаудары по Ирану и вновь ввели в действие санкции, блокирующие продажу Тегераном нефти на мировых рынках. Ранее были атакованы суда, следовавшие через Ормузский пролив, в том числе катарский газовоз и саудовский нефтяной танкер.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти, покоторым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились на 399 тысяч баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в среду.