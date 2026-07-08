Акции "Полюса" упали на 18% на новостях о рекомендации не платить дивиденды до 2030 г.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Падение акций "Полюса" в начале основных торгов на Московской бирже в среду достигло 18% (до 1499,4 рубля за штуку) на новостях о рекомендации приостановить дивидендные выплаты до 2030 года.

Менеджмент "Полюса" намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года, сообщила компания. Среди аргументов "Полюс" отмечает фокус на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе проектов роста, высокую стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки, снижение цены на золото на фоне неопределенности денежно-кредитной политики мировых центробанков, а также риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов.