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Baker Hughes получила разрешение ЕК на покупку Chart Industries за $13,6 млрд

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Baker Hughes Co. получила одобрение Еврокомиссии на приобретение другой американской компании - Chart Industries Inc. за $13,6 млрд, сообщил антимонопольный орган Евросоюза.

"Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что сделка, в том виде, в котором она была первоначально объявлена, приведет к снижению конкуренции на мировых рынках оборудования и технологий для сжижения газа - рынках, на которых европейские компании участвуют как конкуренты и клиенты", - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы сливающиеся компании продадут запатентованные технологические разработки Chart Industries и часть её бизнеса, а также обеспечат совместимость своего оборудования с оборудованием для производства СПГ третьих сторон. Эти меры будут действовать в течение 10 лет.

Еврокомиссия заявила, что предложенные Baker Hughes уступки устранили ее опасения в сфере возможного ухудшения конкуренции в сфере СПГ.

Chart Industries - поставщик высокотехнологичных продуктов и систем, находящих широкое применение в сфере низкотемпературного и криогенного хранения. Компания имеет 65 производственных площадок и более 50 сервисных центров по всему миру.

Сделка была анонсирована в июле 2025 года. В рамках продажи акционеры Chart Industries получат $210 за акцию своей компании. В тот момент планировалось, что сделка будет закрыта в середине 2026 года.

Еврокомиссия Евросоюз Baker Hughes Chart Industries
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