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Слабая закачка газа в ПХГ ЕС создает долгосрочные риски для газоснабжения

Спасти от них может только очень теплая зима

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Всё более низкий темп текущей закачки газа в подземные хранилища Европы делает более отчетливыми перспективы развития кризиса на газовом рынке региона.

Во-первых, эта надежда на более интенсивный импорт СПГ зимой. Однако успех этой стратегии может испортить продолжение кризиса в Персидском заливе и рост спроса в Азии.

Во-вторых, более агрессивный расход газа из ПХГ грядущей зимой, который придется компенсировать более интенсивным импортом летом 2027 года. Но наличие необходимых объемов СПГ будущим летом также никто не гарантировал.

Исправить ситуацию может только аномально теплая погода в отопительный сезон.

Полмесяца назад руководство европейского ТЭК ограничило текущую закачку газа в хранилища, надеясь, что позже на мировом рынке будет больше сжиженного природного газа. Шаг был предпринят на фоне наметившегося урегулирования кризиса в Персидском заливе и временного открытия Ормузского пролива. Но последовал новый виток военной эскалации, и обозначились новые предпосылки дефицита газа на мировом рынке.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 11 июля достиг 51,84%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 15,4 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,4 п.п., что превышает целые сутки закачки.

Топливному балансу ЕС должны помогать возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе с начала июля 2026 года обеспечивает в среднем 16% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июле 2025 года, вклад ветроэлектростанций сложился на уровне 12%.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. Однако в июле 2026 года поставки газа из-за рубежа падают примерно на четверть по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в июле 2026 может снизиться до 6,6 млн тонн, что является минимальным уровнем за последние два года.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу скорректировалась до $568 за 1 тыс. куб. м после $532 в среднем за июнь.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по центральноевропейскому времени (CET).

Газпром Европа Украина
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