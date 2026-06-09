Темп закачки газа в хранилища Европы оказались заметно ниже нормы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Негативные тенденции на европейском газовом рынке прогрессируют: операторам не удается нарастить темпы закачки газа в подземные хранилища, а по мере продолжения летнего сезона в северном полушарии дефицит газа на рынке становится все заметнее.

Главная на данный момент задача для европейской газовой отрасли - восстановление запасов в ПХГ к предстоящей зиме. По итогам предыдущих двух суровых зим они сильно опустошены. В ходе текущей летней кампании надо закачать порядка 70 млрд куб. м газа. А за этот газ придется побороться с азиатскими покупателями, которые активно переманивают свободные объемы СПГ с глобального рынка, предлагая солидную премию (сомневаясь, видимо, в скором возвращении на рынок объемов из Персидского залива).

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы по итогам газовых суток 7 июня повысился до 42,48%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 14,3 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за последние пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,3 п.п., что примерно соответствует одному дню закачки.

Отчасти помогают топливному балансу ЕС возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе в июне 2026 года обеспечивает в среднем 17% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июне 2025 года, вклад ветроэлектростанций составил 15,2%.

Из-за действий Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. Однако в июне 2026 года импорт падает примерно на 20% по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в июне 2026 может упасть до 7,5 млн тонн, что является минимальным уровнем за последние 10 месяцев - с августа 2025 года. Еще один тревожный индикатор - остатки СПГ в резервуарах приемных терминалов Европы: их средний уровень в июне на 6% ниже майского и на 3% ниже прошлогоднего.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в понедельник выросла до $593 за 1 тыс. куб. м после $565 в среднем за май. При этом спотовые цены на газ в Азии в последнюю декаду мая обеспечивают существенное превышение по отношению к европейским котировкам - "азиатская премия" доходит до 17%.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по Центральноевропейскому времени (CET).