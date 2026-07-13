Россия сократила экспорт пиломатериалов в I полугодии на 18,5%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии 2026 года составил 9,7 млн куб. м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рослесхоза.

В январе-июне 2025 года экспорт составил 11,9 млн куб. м пиломатериалов. Таким образом в 2026 году экспорт пиломатериалов в физическом выражении сократился на 18,5%.

Традиционно основным зарубежным покупателем отечественной лесопродукции остался Китай: на его долю приходится 6,4 млн куб. м экспорта, или 59%.

Всего за шесть месяцев этого года российские пиломатериалы поставлялись в 40 дружественных государств, в том числе в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Египет, Иран, Турцию и другие страны.

"За два квартала 2026 года во ФГИС лесного комплекса создано 153,8 тысячи экспортных электронных сопроводительных документов. Спрос на отечественные пиломатериалы - практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Больше всего в дружественные государства экспортируются хвойные пиломатериалы (95,1%), затем идут березовые (3,9%), лесоматериалы из липы (1,1%) и дуба (0,9%)", - сообщил через пресс-службу замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

В 2022 года запрещен экспорт круглого леса хвойных и ценных лиственных пород деревьев. К экспорту разрешены только пиломатериалы и продукция глубокой переработки.

По итогам 2025 года объем экспортных поставок пиломатериалов из России вырос на 5%, до около 24 млн куб. м с 22,7 млн куб. м в 2024 году. Крупнейшим покупателем оставался Китай: на его долю пришлось более половины поставок пиломатериалов - около 13,4 млн куб. м. В экспорте пиломатериалов подавляющую долю - 93,6% - составила продукция из хвойных пород деревьев.