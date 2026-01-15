Россия увеличила экспорт пиломатериалов в 2025 году на 5%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем экспортных поставок пиломатериалов из России в 2025 году увеличился на 5%, до примерно 24 млн куб. м с 22,7 млн куб. м в 2024 году, сообщил Рослесхоз со ссылкой на данные ФГИС Лесного комплекса.

Лесопродукция в 2025 году поставлялась в 40 дружественных государств. Крупнейшим покупателем оставался Китай: на его долю пришлось более половины поставок пиломатериалов - около 13,4 млн куб. м.

В числе крупных покупателей, как отмечают в Рослесхозе, были также страны Средней Азии - Узбекистан, Казахстан, Киргизия, кроме того, пиломатериалы поставлялись на рынки Египта, Турции, Ирана, Таджикистана и других стран.

"По данным ФГИС ЛК через систему сформировано 368 тысяч экспортных сделок. Среди дружественных государств спрос на российский пиломатериалы растет", - прокомментировал начальник управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петр Микк.

Подавляющий объем экспорта пиломатериалов - 93,6%, - пришелся на продукцию из хвойных пород деревьев.

В 2025 году Россия сократила производство пиломатериалов: по последним опубликованным данным Росстата, в январе-ноябре прошлого года было выпущено 26,3 млн куб. м, что на 2% меньше аналогичного показателя 2024 года.